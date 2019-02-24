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Баскетболистки Динамо (Киев) впервые в истории выиграли Кубок Украины

17:46, 24 февраля 2019
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"Динамо" (Киев) - "Киев-Баскет" / fbu.ua

В киевском спорткомплексе "Меридиан" завершился финальный матч Кубка Украины по баскетболу среди женских команд. В киевском дерби встречались "Киев-Баскет" и "Динамо-НПУ".  

Со счетом 89:64 победу одержала команда "Динамо-НПУ", сообщает сайт ФБУ.

Подопечные Владимира Рыжова имели преимущество в каждой из четырех четвертей и в результате уверенно довели матч до победы. Таким образом, женская команда киевского "Динамо" впервые в истории стала обладательницей Кубка Украины.

Отметим, что в полуфинале днем ранее динамовки обыграли "Чайку" (Бердянск), а "Киев-Баскет" одолел "Львов". 

Лучшими игроками финального матча стали баскетболистки "Динамо" - американские легионеры Андреона Кийс и Эшли Морриссет, набравшие по 27 очков. Звание MVP финальной игры получила Андреона Кийс.  

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Теги: #Кубок Украины по баскетболу