Баскетболистки Динамо (Киев) впервые в истории выиграли Кубок Украины

В финальном поединке команда "Динамо" обыграла "Киев-Баскет".

В киевском спорткомплексе "Меридиан" завершился финальный матч Кубка Украины по баскетболу среди женских команд. В киевском дерби встречались "Киев-Баскет" и "Динамо-НПУ".

Со счетом 89:64 победу одержала команда "Динамо-НПУ", сообщает сайт ФБУ.

Подопечные Владимира Рыжова имели преимущество в каждой из четырех четвертей и в результате уверенно довели матч до победы. Таким образом, женская команда киевского "Динамо" впервые в истории стала обладательницей Кубка Украины.

Отметим, что в полуфинале днем ранее динамовки обыграли "Чайку" (Бердянск), а "Киев-Баскет" одолел "Львов".

Лучшими игроками финального матча стали баскетболистки "Динамо" - американские легионеры Андреона Кийс и Эшли Морриссет, набравшие по 27 очков. Звание MVP финальной игры получила Андреона Кийс.