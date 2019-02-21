Свитолина обыграла испанку Наварро и вышла в полуфинал турнира в Дубаи
21:18, 21 февраля 2019Другое
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Матч завершился со счетом 6:2, 6:3.
Свитолина вышла в полуфинал турнира в ОАЭ / УНИАН
В Дубаи (ОАЭ) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира серии WTA - Dubai Duty Free Championships в котором украинка Элина Свитолина обыграла испанку Карлу Суарес Наварро.
Матч завершился легкой победой украинки со счетом 6:2, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч продлился 1 час и 18 минут.
За это время украинка выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, и выиграла 68 из 115 розыгрышей мяча.
В полуфинале украинка сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Матч состоится в пятницу, 22 февраля.
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