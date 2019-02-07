Марта Костюк выиграла первый поединок матча Кубка Федерации Украина - Болгария

Украинка одолела соперницу в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

В Польше стартовал второй день турнира Кубка Федерации по теннису в Группе 1 Евро-Африканской зоны, где сборная Украины сегодня встречается с командой Болгарии.

В первом поединке Марта Костюк обыграла Изабеллу Шиникову в двух партиях, со счетмо 7:5, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперница, несмотря на большую разницу в рейтинге сумела навязать украинке упорную борьбу. В первой партии победительница определилась лишь в самой концовке. При счете 5:5 украинка сумела выиграть два гейма подряд, а с ними и сет.

Во второй партии преимущество Костюк было добыто чуть ранее, но борьба была не менее упорной - 6:4.

Таким образом, общий счет матча Украина - Болгария стал 1:0 в пользу нашей команды.

Как сообщал УНИАН турнир Кубка Федераций в Группе 1 Евро-Африканской зоны проходит с 6 по 9 февраля.

Накануне сборная Украины проиграла команде Швеции со счетом 1:2.