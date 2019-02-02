Ястремская вышла в финал теннисного турнира в Таиланде

Украинка выиграла у польки Линнет в двух партиях.

В Хуахине (Таиланд) завершился полуфиналиный матч теннисного турнира серии WTA Thailand Open, в котором Даяна Ястремская обыграла Магду Линетт из Польши. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований. Украинка владела преимуществом на протяжении всего матча уверенно проведя игру. Ив первом, и во втором сете наша спортсменка сделала "лишний" брейк. В финале украинка сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter