Ястремская вышла в финал теннисного турнира в Таиланде
15:53, 02 февраля 2019Другое
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Украинка выиграла у польки Линнет в двух партиях.
Даяна Ястремская вышла в финал теннисного турнира в Таиланде / btu.org.ua
В Хуахине (Таиланд) завершился полуфиналиный матч теннисного турнира серии WTA Thailand Open, в котором Даяна Ястремская обыграла Магду Линетт из Польши.
Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка владела преимуществом на протяжении всего матча уверенно проведя игру. Ив первом, и во втором сете наша спортсменка сделала "лишний" брейк.
В финале украинка сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.
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