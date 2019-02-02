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Ястремская вышла в финал теннисного турнира в Таиланде

15:53, 02 февраля 2019
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Даяна Ястремская вышла в финал теннисного турнира в Таиланде / btu.org.ua

В Хуахине (Таиланд) завершился полуфиналиный матч теннисного турнира серии  WTA Thailand Open, в котором Даяна Ястремская обыграла Магду Линетт из Польши.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка владела преимуществом на протяжении всего матча уверенно проведя игру. Ив первом, и во втором сете наша спортсменка сделала "лишний" брейк. 

В финале украинка сыграет с Айлой Томлянович из Австралии.

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Теги: #Таиланд#теннис#Даяна Ястремская