Ястремская уверенно обыграла Рус в стартовом матче турнира в Таиланде
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (47-я ракетка мира в рейтинге WTA) выиграла матч первого круга турнира категории International в Хуахине (Таиланд).
В стартовом поединке против Аранчи Рус из Нидерландовукраинка отдала сопернице всего 3 гейма - 6:0, 6:3, сообщает официальній сайт Женской теннисной ассоциации.
Первый сет завершился разгромом для соперницы Ястремской. Рус выиграла в два раза меньше очков и не смогли забрать ни одного гейма. На приеме ей удалось выиграть всего 3 розыгрыша.
Во второй партии представительнице Нидерландов удалось выиграть три гейма и отыграть 4 матчбола, но на итоговом результате это никак не отразилось. Уверенная победа третьей ракетки Украины, которая шагает во второй круг.
В следующей стадии соревнований Даяна сразится против победительницы матча Пэн Шуай (№129 WTA) – Хлоэ Паке (№221 WTA).