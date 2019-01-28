Ястремская уверенно обыграла Рус в стартовом матче турнира в Таиланде

Украинская теннисистка проиграла всего три гейма.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (47-я ракетка мира в рейтинге WTA) выиграла матч первого круга турнира категории International в Хуахине (Таиланд).

В стартовом поединке против Аранчи Рус из Нидерландовукраинка отдала сопернице всего 3 гейма - 6:0, 6:3, сообщает официальній сайт Женской теннисной ассоциации.

Первый сет завершился разгромом для соперницы Ястремской. Рус выиграла в два раза меньше очков и не смогли забрать ни одного гейма. На приеме ей удалось выиграть всего 3 розыгрыша.

Во второй партии представительнице Нидерландов удалось выиграть три гейма и отыграть 4 матчбола, но на итоговом результате это никак не отразилось. Уверенная победа третьей ракетки Украины, которая шагает во второй круг.

В следующей стадии соревнований Даяна сразится против победительницы матча Пэн Шуай (№129 WTA) – Хлоэ Паке (№221 WTA).