Украинские дзюдоисты триумфально выступили на Гран-при Тель-Авива

Наши спортсмены укрепили свои позиции в олимпийском рейтинге на пути в Токио-2020.

Украинские дзюдоисты стали призерами турнира Гран-при, проходившего в Тель-Авиве (Израиль).

В категории до 48 килограмм у женщин (чемпионка мира в данном весе украинка Дарья Билодид пропустила соревнования) в шаге от высшей ступени пьедестала остановилась Марина Черняк. На пути к финалу украинка, занимающая 16-е место в рейтинге, одолела россиянку Дарью Пичкалеву, Ноу Минскер из Израиля и венгерку Еву Черновицки. И лишь в решающей схватке с еще одной израильтянкой Широй Ришони Марина уступила.

У мужчин в категории до 66 килограмм до финала дошел украинец Богдан Ядов. Спортсмен, занимающий 40-е место в мировом рейтинге, поочередно одолел Руслана Турсуналиева из Кыргызстана, израильтянина Баруха Шмаилова, Ибрагима Алиева из Азербайджана и узбека Сардора Нуриллаева. В финале украинца ожидала встреча с итальянцем Мануэлем Ломбардо, победить которого Богдану не удалось.

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Украинец Яков Хаммо в финале весовой категории +100 кг завоевал серебро, уступив израильтянину Ору Сассону. Прежде чем попасть в финал украинец победил азербайджанца Шахина Гахраманова, россиянина Антона Кривобокова и представителя Узбекистана Бекмурода Олтибоева.

Елизавета Каланина в категории +78 килограмм также стала серебряной призеркой, проиграв Ирине Киндзерской из Азербайджана. На пути в финал Елизавета победила итальянскую дзюдоистку Элизу Марчио и двух хорваток - Ивану Маранич и Ивану Сутало.

Еще один украинский дзюдоист Артем Хомуло завоевал бронзовую награду на Гран-при Тель-Авива в весовой категории до 73 кг. В борьбе за награду он победил Бехрузи Ходжазода из Таджикистана. Золото в этой категории завоевал белорус Вадим Шока. Он в финале победил итальянца Джованни Эспозито.

Напомним, призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки (за первое - 200, за второе - 120, за третье - 80). Впоследствии их количество определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.