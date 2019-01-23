Пять украинскких биатлонисток примут участие в этапе Кубка мира в итальянском Антхольце

Соревнования начнутся спринтерской гонкой в Антерсельве.

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону обнародовал состав команды на итальянский этап Кубка мира, который на этой неделе пройдет в Антхольце (Италия).

Накануне команда провела официальную тренировку, в которой приняли участие Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Валентина и Вита Семеренко, а также Анастасия Меркушина, сообщает Биатлон Украины.

Также, по предварительной информации, которую предоставил старший тренер женской команды Андрей Прокунин, на заокеанские этапы отправятся Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Юлия Джима, Мария Кручова, Надежда Белкина и Яна Бондарь.

Вместе с тем, Джима, скорее всего, будет принимать участие в гонках только в Кенморе, а Кручова - в Солт-Лейк-Сити.

Этап Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве стартует в четверг женской спринтерской гонкой.