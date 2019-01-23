Свитолина о поражении в четвертьфинале: с начала Australian Open у меня болело то одно, то другое (фотогалерея)

Украинка призналась, что не смогла сыграть на 100 процентов возможностей.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение от Наоми Осаки из Японии (4:6, 1:6) в ¼ финала первого в году турнира серии Большого Шлема Australian Open в Мельбурне.

«Однозначно сегодня вопрос не в том, кому больше повезло, – приводит слова 24-летней украинской теннисистки официальный сайт Australian Open. – Осака показала хороший теннис. А я, к сожалению, не смогла на 100 процентов сыграть так, как хотелось бы. В итоге она просто была лучше.

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С начала турнира у меня болело то одно, то другое. Боль то пропадала, то появлялась снова. Сегодня, к сожалению, было хуже, чем я ожидала. Вообще это нормально – испытывать напряжение во время турниров Большого Шлема. Такое происходит, но сегодня я не смогла справиться с этим».

Отметим, что в четвертый раз на турнирах Большого Шлема и второй год подряд в Мельбурне Свитолина остановилась на стадии ¼ финала.

Как сообщал УНИАН, в другом четвертьфинале сегодня утром Серена Уильямс сенсационно уступила Каролине Плишковой.