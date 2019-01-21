Вашингтон Овечкина потерпел пятое подряд поражение в НХЛ

Капиталисты уступили Чикаго со счетом 5:8.

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге Вашингтон Кэпиталз впервые за пять сезонов проиграл пятый матч подряд, пропустив восемь голов от Чикаго.

Матч завершился со счетом 5:8, сообщает официальный сайт лиги.

В свою очередь, Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн были сведены в одно звено и набрали по пять очков, чем помогли "Чикаго" прервать серию из пяти поражений. Тэйвз оформил второй в сезоне и шестой в карьере хет-трик, а Кейн забил два гола и сделал три передачи, продлив результативную серию до восьми встреч.

"Вашингтон" потерпел пятое подряд поражение, чего с командой не случалось с осени 2014 года. Причем все пять шайб у "Кэпиталз" забросили защитники: дважды отличился Джон Карлсон, по разу - Дмитрий Орлов, Брукс Орпик и Мэтт Нисканен.

"Веселая была игра, - сказал Кейн. - Было ощущение плей-офф, атмосфера плей-офф. И были качели. Неважно, каким было наше преимущество, но его не хватало, чтобы чувствовать себя комфортно. Хотя в целом победа получилась хорошей".

Вратарь "Вашингтон" Брэйден Холтби пропустил четыре шайбы с 11 бросков и был заменен на третьей минуте второго периода на Финикса Копли. Александр Овечкин во второй игре подряд не набрал очков и остался в шести баллах от звания самого результативного россиянина в истории НХЛ. Евгений Кузнецов играл в третьей тройке с Бреттом Коннолли и Дмитрием Яшкиным, закончив матч с полезностью "-3".

"У нас сейчас непростые времена, но надо их преодолеть, просто одержав победу. Неважно как мы будем играть и где. Надо просто победить", - сказал Овечкин, нанесший два броска в створ и применивший шесть силовых приемов.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

20 января.

Чикаго – Вашингтон – 8:5 (3:1, 1:1, 4:3)

Шайбы: 1:0 – 6 Саад (Кемпф), 2:0 – 7 Кэйн (Сибрук, Тэйвс), 3:0 – 14 Тэйвс, 3:1 – 14 Орпик (Эллер, Коннолли), 4:1 – 22 Дебринкат (Кит, Строум), 4:2 – 35 Орлов (Бураковски, Нисканен), 5:2 – 43 Кэйн (Строум, Тэйвс), 5:3 – 43 Карлсон (Оши, Орлов), 6:3 – 47 Тэйвс (Дальстрем, Кэйн), 6:4 – 50 Карлсон ( Бэкстрем, Оши), 6:5 – 53 Нисканен (Бураковски, Бойд), 7:5 – 54 Тэйвс (Кэйн), 8:5 – 58 Строум (Кэйн, Дебринкат)

Айлендерс – Анахайм – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Клаттербак (Бовилье, Бэйли), 2:0 – 9 Клаттербак (Пелек), 3:0 – 39 Комаров (Мэйфилд, Тэйвс)

Ванкувер – Детройт – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Петтерссон (Босер), 1:1 – 28 Нильсен (Ванек, Манта), 1:2 – 34 Ванек (Нильсен, ДеКайзер), 2:2 – 47 Хорват (Босер, Петтерссон), 3:2 – 53 Руссель (Виртанен)

Торонто – Аризона – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 11 Дермотт (Готье, В. Нюландер), 1:1 – 22 Кемпе (Голигоски, Крауз), 1:2 – 35 Келлер (Экман-Ларссон, Фишер), 2:2 – 43 Таварес (Хайман, Марнер), 2:3 – 46 Хиностроза (Паник, Степан), 2:4 – 59 Крауз (Оэстерле, Степан)

Эдмонтон – Каролина – 4:7 (1:3, 1:3, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Нидеррайтер (Слэвин, Ахо), 0:2 – 6 Свечников (Валльмарк, Слэвин), 0:3 – 11 Нидеррайтер (Ахо, Песке), 1:3 – 19 Мэннинг (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 1:4 – 21 Макгинн (Свечников), 1:5 – 24 Валльмарк (Слэвин, Свечников), 1:6 – 38 Мартинук (Терявяйнен, Фогеле), 2:6 – 39 Драйзайтль (Хайра), 3:6 – 40 Кэссиан (Драйзайтль, Беннинг), 4:6 – 47 Драйзайтль (Чейссон, Макдэвид), 4:7 – 57 Валльмарк (Ахо)