Лейкерс украинца Михайлюка уступили Нью-Йорк Никс, Индиана в овертайме обыграла Чикаго в НБА

"Милуоки" разгромил "Атланту" с украинцем Ленем в составе.

В регулярном чемпионате НБА состоялся очередной игровой день, в матчах которого приняли участие украинцы.

Игрок "Атланты" Алексей Лень провел на площадке 21 минуту в поединке с "Милуоки". За это время он сумел набрать 12 очков, сделать 8 подборов (2 в атаке), 3 ассиста, 1 перехват, 1 блок-шот, совершить 3 потери и 1 фол. Его действия не помогли команде победить – "Хоукс" были разгромлены со счетом 112:144.

Другой представитель Украины Святослав Михайлюк сыграл за "Лейкерс" в матче против "Нью-Йорка". Святославу за 11 с половиной минут на паркете удалось закинуть один из четырех трехочковых бросков. Также он записал в свой актив один перехват. Его коллектив также потерпел поражение – 112:119. Отметим, что "Лейкерс" выступали в очередной раз без своего лидера ЛеБрона Джеймса, который залечивает травму.

Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк Никс 112:119 (25:39, 34:24, 33:23, 20:33)

Лейкерс: Ингрэм (21 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (19 + 6 подборов), Макги (18 + 9 подборов), Болл (17 + 6 подборов), Зубац (10 + 6 подборов)

Никс: Хардэуэй (22 + 6 подборов), Кантер (16 + 15 подборов), Берк (16), Мудиай (15 + 7 подборов + 6 передач), Нокс (14 + 5 подборов), Дотсон (11), Хезонья (10)

Милуоки — Атланта 144:112 (43:14, 33:29, 42:36, 26:33)

Милуоки: Брогдон (19), Миддлтон (19), Адетокумбо (16 + 10 передач + 8 подборов), Блэдсо (14 + 8 подборов), Хилл (12), Снелл (11), Ильясова (10 + 10 подборов), Лопес (10)

Атланта: Бембри (19), Дедмон (14), Янг (13 + 10 передач), Лень (12 + 8 подборов), Коллинз (12 + 7 подборов), Лин (12 + 6 передач), Уэртер (10)

Кливленд — Юта 91:117 (20:23, 29:25, 22:33, 20:36)

Кливленд: Беркс (17), Секстон (13), Худ (12 + 5 подборов), Кларксон (12), Нэнс (10 + 9 подборов)

Юта: Митчелл (18 + 5 передач), Краудер (16 + 5 подборов), Рубио (15 + 5 передач), Инглс (12 + 9 подборов + 5 передач), Гобер (12 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Экзам (11 + 7 передач), Фэйворс (10 + 5 подборов), Корвер (10)

Бостон — Даллас 114:93 (34:23, 24:28, 26:17, 30:25)

Бостон: Браун (21), Татум (18 + 6 подборов), Смарт (17), Хэйворд (16 + 11 подборов + 8 передач), Хорфорд (10 + 8 подборов + 8 передач)

Даллас: Барнс (20), Дончич (19 + 9 подборов), Джордан (12 + 15 подборов), Смит (11)

Майами — Вашингтон 115:109 (31:24, 30:34, 34:28, 20:23)

Майами: Уайтсайд (21 + 18 подборов), Ричардсон (18 + 5 подборов), Джонсон (17), Уэйд (14 + 6 передач), Уинслоу (13 + 10 передач), Адебайо (11 + 7 подборов + 5 передач)

Вашингтон: Бил (33 + 9 подборов + 7 передач), Ариза (21 + 6 передач), Портер (14 + 6 подборов), Грин (10 + 6 подборов), Брайант (10 + 5 подборов)

Мемфис — Бруклин 100:109 (26:26, 21:22, 30:33, 23:28)

Мемфис: Конли (31), Джексон (19), Газоль (13 + 9 подборов + 7 передач), Андерсон (11 + 11 подборов + 10 передач)

Бруклин: Расселл (23 + 10 передач), Кэрролл (20 + 5 подборов), Харрис (18 + 5 подборов), Динуидди (13 + 5 передач), Аллен (12 + 12 подборов), Напьер (10)

Миннесота — Орландо 120:103 (31:40, 33:28, 31:17, 25:18)

Миннесота: Таунс (29 + 15 подборов), Тиг (23 + 10 передач), Уиггинс (16), Гибсон (14 + 10 подборов), Толливер (11), Шарич (10)

Орландо: Вучевич (22 + 7 подборов), Фурнье (21), Росс (13), Гордон (10 + 6 передач), Айзек (10)

Чикаго — Индиана 116:119 ОТ (30:18, 28:36, 20:21, 27:30, 11:14)

Чикаго: ЛаВин (31 + 5 подборов), Маркканен (27 + 9 подборов), Данн (16 + 17 передач + 5 подборов), Картер (15 + 8 подборов), Блэкни (13)

Индиана: Оладипо (36 + 7 подборов), Сабонис (23 + 12 подборов), Янг (16 + 5 подборов), Богданович (13 + 6 подборов), Эванс (10)

Финикс — Лос-Анджелес Клипперс 111:121 (19:38, 25:30, 34:23, 33:30)

Финикс: Букер (23), Уоррен (20), Холмс (16), Джексон (10 + 5 подборов), Бриджес (10), Кроуфорд (10)

Клипперс: Галлинари (21 + 7 подборов + 6 передач), Уильямс (21), Гортат (18 + 13 подборов), Харрис (16), Беверли (16 + 5 передач), Харрелл (15)

Портленд — Оклахома 109:111 (28:28, 34:29, 25:36, 22:18)

Портленд: Лиллард (23 + 8 передач), Нуркич (22 + 8 подборов), Амину (16 + 15 подборов), Лайман (11), Макколлум (10 + 5 передач)

Оклахома: Джордж (37 + 8 подборов), Уэстбрук (31 + 9 подборов + 7 передач), Ноэль (10 + 5 подборов), Шредер (10)