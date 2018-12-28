Юлия Джима признана лучшей спортсменкой декабря в Украине

Спортсменка на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) в индивидуальной гонке одержала победу.

Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине. Высокого признания НОК спортсменка удостоена благодаря великолепному выступлению на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), где в индивидуальной гонке Джима завоевала золотую медаль. Эта победа стала наивысшим достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем месяце года. Отметим, для Олимпийской чемпионки-2014 это второе высокое признание Олимпийского комитета. Впервые звание лучшей спортсменки месяца она получила в январе 2017-го года.

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