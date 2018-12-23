Ванкувер проиграл Виннипегу, Монреаль вырвал победу у Вегаса в НХЛ

Состоялись матчи регулярного первенства.

Накануне состоялись очередные поединки регулярного первенства Национальной хоккейной лиги. "Монреаль" вырвал выездную победу у "Вегаса" в овертайме - 4:3. "Торонто" в конце основного времени переиграл "Рейнджерс" со счетом 5:3. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Бостон – Нэшвилл – 5:2 (1:0, 0:1, 4:1) Шайбы: 1:0 – 15 Бержерон (Маршанд, Макэвой), 1:1 – 33 Джохансен (Йоси, Смит), 2:1 – 41 Бержерон (Пастрняк, Хейнен), 2:2 – 49 Террис (Саломяки, Йоси), 3:2 – 51 Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 4:2 – 54 Пастрняк (Бержерон, Маршанд), 5:2 – 58 Курали (Галак, Макэвой) Филадельфия – Коламбус – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0) Шайбы: 0:1 – 15 Веренски (Панарин, Дюбуа), 1:1 – 19 Кутюрье (Жиру), 2:1 – 27 Вароне (Уис, ван Римсдайк), 2:2 – 29 Эткинсон (Дюбуа, Мюррей), 2:3 – 33 Эткинсон (Панарин, Харрингтон), 2:4 – 39 Панарин (Дюбуа), 3:4 – 58 ван Римсдайк (Симмондс, Ворачек) Детройт – Флорида – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 3 Хоффман (Барков, Юбердо), 0:2 – 17 Дадонов (Барков, Юбердо), 1:2 – 30 Ванек Вегас – Монреаль – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 3 Дано (Татар, Галлахер), 1:1 – 16 Пирри (Карлссон, Так), 2:1 – 24 Маршессо (Карлссон, Макнэбб), 2:2 – 28 Дано (Галлахер, Джорди Бенн), 3:2 – 33 Пирри (Макнэбб), 3:3 – 58 Дано (Татар, Доми), 3:4 – 61 Байрон (Мете, Доми) Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 4 Ковальчук (Иафалло, Маззин), 0:2 – 45 Иафалло (Томпсон, Браун), 1:2 – 50 Радил (Карлссон, Майер), 2:2 – 59 Павелски (Карлссон, Бернс), 2:3 – 62 Ковальчук Калгари – Сент-Луис – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 4 Перрон (Баумистер), 0:2 – 11 Бозак (Перрон, Марун), 1:2 – 16 Ткачак (Годро, Линдхольм), 1:3 – 41 Сундквист (Данн, Барбашев) Каролина – Питтсбург – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 8 Летанг (Раст, Кросби), 0:2 – 23 Генцел (Раст, Кросби), 0:3 – 39 Генцел (Кессел, Кросби) Аризона – Колорадо – 6:4 (2:1, 2:0, 2:3) Шайбы: 1:0 – 8 Паник (Голигоски, Степан), 1:1 – 18 Керфут (Комфер, Андригетто), 2:1 – 19 Степан (Паник, Келлер), 3:1 – 22 Фишер (Гальченюк, Шмалц), 4:1 – 28 Гарланд (Любушкин, Кемпе), 4:2 – 45 Ландескуг (Комфер), 4:3 – 47 Керфут (Рантанен, Ньето), 4:4 – 51 Маккиннон (Джонсон, Ньето), 5:4 – 56 Ричардсон (Экман-Ларссон), 6:4 – 59 Ричардсон (Ялмарссон, Казинс) Баффало – Анахайм – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Шайбы: 1:0 – 16 Далин (Айкел, Ристолайнен), 2:0 – 51 Скиннер (Пайлат, Райнхарт), 3:0 – 58 Шири (Райнхарт, Айкел) Торонто – Рейнджерс – 5:3 (1:0, 0:1, 4:2) Шайбы: 1:0 – 2 Марло (Райлли), 1:1 – 35 Пионк (Шей, Веси), 2:1 – 41 Юнссон (Таварес, Марнер), 3:1 – 45 Райлли (Готье, Юнссон), 3:2 – 46 Хэйс (Пионк, Хитил), 4:2 – 52 Марнер (Юнссон, Таварес), 4:3 – 56 Крайдер (Стаал, Хэйс), 5:3 – 59 Марнер Оттава – Вашингтон – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) Шайбы: 0:1 – 1 Коннолли (Эллер, Зигентхалер), 0:2 – 17 Нисканен (Овечкин, Бэкстрем), 0:3 – 29 Врана, 0:4 – 33 Кемпни (Коннолли) Миннесота – Даллас – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 41 Бенн (Радулов), 1:1 – 57 Цукер (Э.Стаал, Гранлунд), 1:2 – 64 Радулов (Янмарк-Нюлен, Клингберг) Ванкувер – Виннипег – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 58 Шайфли (Уилер, Бафлин) Эдмонтон – Тампа-Бэй – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3) Шайбы: 1:0 – 10 Нюджент-Хопкинс (Пулюярви, Макдэвид), 1:1 – 17 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 2:1 – 22 Чейссон (Макдэвид, Нерс), 2:2 – 33 Кучеров, 2:3 – 34 Миллер (Киллорн, Чернак), 2:4 – 44 Джонсон (Кучеров, Пойнт), 3:4 – 46 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 3:5 – 55 Стэмкос (Строльман, Кучеров), 3:6 – 58 Джонсон (Пойнт, Кучеров)

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