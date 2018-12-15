Овечкин совершил второй хет-трик подряд и помог Вашингтону обыграть Каролину в НХЛ

Матч завершился в серии буллитов, со счетом 6:5.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин во втором матче подряд оформил хет-трик и продлил результативную серию до 13 игр, повторив личный рекорд в НХЛ.

Он помог "Вашингтону" (19-9-3), который во втором периоде проигрывал со счетом 1:4, одержать четвертую победу подряд, а сам упрочил лидерство в споре снайперов, сообщает официальный сайт соревнований.

После 31 игры на его счету 28 шайб, что на пять больше, чем у Патрика Лайне из "Виннипега". По три передачи у "Кэпиталз" сделали Ник Дауд и Джон Карлсон, а решающий буллит в шестом раунде реализовал Якуб Врана. Овечкин и Евгений Кузнецов, за счет передачи продливший результативную серию до семи игр, буллиты не реализовали.

Овечкин оформил 22-й хет-трик в карьере и сравнялся с Теему Селянне на 11-м месте в истории лиги по их числу.

"Я просто стараюсь делать свою работу, - сказал Овечкин. - Забивать хотят все. Но в этой лиге это непросто. Мне повезло играть с хорошими партнерами, которые снабжают меня передачами. А я просто делаю свою работу".

Забив 237-й гол в большинстве, Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ, обойдя Марио Лемье и сравнявшись с Бренданом Шэнахэном. На пятом месте - Фил Эспозито с 246 голами.

"Каролина" (13-13-5) потерпела третье подряд поражение и шестое в семи матчах (1-4-2). Особенно обидно должно быть Себастьяну Ахо, который стал первой звездой встречи за счет 4 (2+2) набранных очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

14 декабря.

Питтсбург – Бостон – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 17 Грант (Уилсон, Каллен), 2:0 – 21 Кессел (Астон-Риз, Малкин), 2:1 – 31 Карло (Курали, Вагнер), 3:1 – 39 Астон-Риз (Думулин, Шейэн), 3:2 – 47 Вагнер (Курали, Макэвой), 3:3 – 48 Крейчи (Пастрняк, Маршанд), 4:3 – 50 Генцел (Кросби, Летанг), 5:3 – 59 Астон-Риз (Джонсон, Кросби)

Нью-Джерси – Вегас – 5:4 (0:3, 2:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Так (Шмидт, Линдберг), 0:2 – 7 Карлссон (Макнэбб, Маршессо), 0:3 – 9 Каррье (Ривс), 1:3 – 22 Зэйджак (Братт, Юханссон), 1:4 – 23 Карлссон (Маршессо, Смит), 2:4 – 30 Вуд (Колман, Зэйджак), 3:4 – 46 Палмиери, 4:4 – 54 Сени, 5:4 – 60 Хишир (Юханссон)

Рейнджерс – Аризона – 3:4 (2:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Бучневич (Веси, Хитил), 2:0 – 17 Хэйс (Зукарелло-Асен), 3:0 – 25 Зибанежад (Хэйс, Пионк), 3:1 – 30 Оэстерле (Шмалц, Келлер), 3:2 – 53 Арчибальд (Голигоски, Степан), 3:3 – 56 Экман-Ларссон (Казинс, Келлер), 3:4 – 64 Степан (Шмалц)

Каролина – Вашингтон – 5:6 (2:1, 2:3, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Мартинук (де Хаан, Ахо), 1:1 – 3 Овечкин (Дауд, Зигентхалер), 2:1 – 13 Ахо (Терявяйнен), 3:1 – 24 Ахо (Терявяйнен, Фолк), 4:1 – 26 Терявяйнен (Ахо, Свечников), 4:2 – 32 Уилсон (Кузнецов), 4:3 – 37 Овечкин (Карлсон, Дауд), 4:4 – 38 Бойд (Дауд, Карлсон), 4:5 – 49 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон), 5:5 – 53 Уильямс

Детройт – Оттава – 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 8 Тирни (Дзингел), 0:2 – 13 Шабо (Бедкер, Уайт), 1:2 – 18 Гленденинг (Расмуссен, Бертуцци), 2:2 – 32 Ларкин (Крунвалль, Нильсен), 2:3 – 47 Стоун (Эллиотт), 2:4 – 59 Тирни (Дзингел, Шабо)

Сент-Луис – Колорадо – 4:3 (2:2, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Парайко (О′Райлли), 1:1 – 5 Андригетто (Джост, Комфер), 1:2 – 9 Калверт (Ньето, Седерберг), 2:2 – 19 Барбашев (Шварц, Баумистер), 3:2 – 51 Парайко (Бозак, Данн), 3:3 – 53 Комфер (Рантанен, Маккиннон), 4:3 – 62 О′Райлли (Бортуццо)

Чикаго – Виннипег – 3:4 (1:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Шайфли (Бафлин, Уилер), 1:1 – 19 Тэйвс (Саад, Кит), 2:1 – 33 Тэйвс (Саад, Дальстрем), 2:2 – 35 Лайне (Моррисси, Литтл), 2:3 – 39 Перро (Уилер, Шайфли), 3:3 – 59 Густафссон (Тэйвс, Кит), 3:4 – 60 Шайфли (Уилер, Моррисси)

Эдмонтон – Филадельфия – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 12 Чейссон (Макдэвид, Драйзайтль), 2:0 – 32 Макдэвид (Нерс, Драйзайтль), 3:0 – 34 Ларссон (Нерс, Спунер), 3:1 – 50 Ворачек (Жиру), 4:1 – 59 Макдэвид (Драйзайтль)