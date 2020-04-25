Футболиста из чемпионата Франции ввели в искусственную кому из-за коронавируса

23-летний Жуниор Самбия находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полузащитник французского клуба "Монпелье" Жуниор Самбия был введен в искусственную кому после госпитализации из-за коронавируса.

Об этом сообщил агент игрока Фредерик Герра, передает L'Equipe.

Самбия попал в больницу после того, как у него появились проблемы с пищеварением, а затем с дыханием. Его тест на коронавирус показал положительный результат. В прошлый четверг футболисту стало хуже, и он был переведен в отделение интенсивной терапии уже в другой больнице.

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"Его состояние стабильно - нет ни признаков ухудшения, ни улучшения. Он собирался выписываться еще в среду, но его состояние ухудшилось, стало плохо с легкими. Он сменил две больницы, а в пятницу его ввели в искусственную кому", - сказал агент.

"Он с полной ответственностью относился к карантину. Все делал как положено. Видимо, заразился коронавирусом в магазине", - также отметил Герра.

В текущем сезоне 23-летний Самбия принял участие в 22 матчах "Монпелье" во всех турнирах и забил 1 мяч.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Аталанты" во второй раз сдал положительный тест на коронавирус.