Футболиста из чемпионата Франции ввели в искусственную кому из-за коронавируса
Полузащитник французского клуба "Монпелье" Жуниор Самбия был введен в искусственную кому после госпитализации из-за коронавируса.
Об этом сообщил агент игрока Фредерик Герра, передает L'Equipe.
Самбия попал в больницу после того, как у него появились проблемы с пищеварением, а затем с дыханием. Его тест на коронавирус показал положительный результат. В прошлый четверг футболисту стало хуже, и он был переведен в отделение интенсивной терапии уже в другой больнице.
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"Его состояние стабильно - нет ни признаков ухудшения, ни улучшения. Он собирался выписываться еще в среду, но его состояние ухудшилось, стало плохо с легкими. Он сменил две больницы, а в пятницу его ввели в искусственную кому", - сказал агент.
"Он с полной ответственностью относился к карантину. Все делал как положено. Видимо, заразился коронавирусом в магазине", - также отметил Герра.
В текущем сезоне 23-летний Самбия принял участие в 22 матчах "Монпелье" во всех турнирах и забил 1 мяч.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Аталанты" во второй раз сдал положительный тест на коронавирус.