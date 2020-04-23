Одноклубник украинского футболиста Малиновского во второй раз сдал положительный тест на коронавирус

Голкипер "Аталанты" Марко Спортьелло уже месяц борется с коронавирусной инфекцией.

Вратарь "Аталанты" Марко Спортьелло вновь сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Спортьелло впервые сдал положительный тест 20 марта. После этого 27-летний голкипер находился дома на самоизоляции. Он чувствует себя хорошо, однако продолжит оставаться дома.

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Стоит отметить, что Спортьелло сдал тест на коронавирус уже в третий раз. Второй тест был отрицательным, но третий вновь оказался положительным.

Голкипер стал первым игроком "Аталанты", который заразился коронавирусом.

Напомним, за "Аталанту" выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в "Аталанте" от коронавируса умерло четыре сотрудника.