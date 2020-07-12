Футболист Динамо подрался с одноклубником в аренде в Турции

Жерсон Родригес был исключен из заявки "Анкарагюджю" на ближайший матч.

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за "Анкарагюджю", угодил в скандал в Турции.

Об этом сообщает tr.beinsports.com.

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Президент "Анкарагюджю" Фатих Мерт заявил, что Родригес исключен из состава команды на ближайший матч против "Галатасарая".

Причиной этому послужила драка Родригеса с одноклубником Анте Кулушичем накануне встречи.

Во второй половине нынешнего сезона на счету Родригеса 6 голов в 11 матчах за "Анкарагюджю", 4 из них - с пенальти.

Как сообщал УНИАН, ранее Родригес отличился голом с пенальти в третьем матче подряд.

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