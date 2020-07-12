Футболист Динамо подрался с одноклубником в аренде в Турции
19:43, 12 июля 2020Футбол
230 0
Жерсон Родригес был исключен из заявки "Анкарагюджю" на ближайший матч.
Жерсон Родригес выступает за Анкарагюджю во второй половине сезона / фото facebook.com/pg/Ankaragucu
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за "Анкарагюджю", угодил в скандал в Турции.
Об этом сообщает tr.beinsports.com.
Читайте также"Начал хвататься за нож": Милевский рассказал о конфликте с Алиевым в Динамо
Президент "Анкарагюджю" Фатих Мерт заявил, что Родригес исключен из состава команды на ближайший матч против "Галатасарая".
Причиной этому послужила драка Родригеса с одноклубником Анте Кулушичем накануне встречи.
Во второй половине нынешнего сезона на счету Родригеса 6 голов в 11 матчах за "Анкарагюджю", 4 из них - с пенальти.
Как сообщал УНИАН, ранее Родригес отличился голом с пенальти в третьем матче подряд.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter