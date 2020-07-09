Футболист Динамо забил гол с пенальти в третьем матче чемпионата Турции подряд (видео)
13:30, 09 июля 2020Футбол
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Жерсон Родригес успешно выступает за "Анкарагюджю" в аренде.
Жерсон Родригес забил 6 голов в текущем сезоне / фото twitter.com/Angaranin_Sesi
Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за турецкий "Анкарагюджю", отличился голом в третьем матче подряд.
В 31-м туре против "Гезтепе" игрок сборной Люксембурга вышел в стартовом составе, а на 58-й минуте реализовал пенальти, установив окончательный счет - 2:2.
Стоит отметить, что Родригес все три гола в последних матчах забил с 11-метровой отметки. Всего на его счету в текущем сезоне 6 голов и 2 ассиста в 11 матчах чемпионата Турции.
Как сообщал УНИАН, недавно стало известно, что Родригес встречается с украинской теннисисткой.
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