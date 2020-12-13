Лига Европы: где смотреть жеребьевку плей-офф турнира

В 1/16 финала борьбу за титул продолжают 32 участника, в том числе "Динамо" и "Шахтер".

14 декабря в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2020-2021. УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: где смотреть онлайн Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1". Также церемонию можно будет посмотреть по подписке на медиасервисе MEGOGO. Начало - в 14.00. Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: что нужно знать От Украины в плей-офф ЛЕ сыграют "Шахтер" и "Динамо".

В 1/16 финала не могут встретиться команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.

Сеяными при жеребьевке будут: "Шахтер" (Украина), "Рома", "Наполи", "Милан" (все - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Байер", "Хоффенхайм" (обе - Германия), "Вильярреал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аякс", ПСВ (обе - Нидерланды) и "Динамо" Загреб (Хорватия)

В число несеяных попали: "Динамо" Киев (Украина), "Гранада", "Реал Сосьедад" (обе - Испания), "Бенфика", "Брага" (обе - Португалия), "Лилль" (Франция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Мольде" (Норвегия), "Славия" (Чехия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Антверпен" (Бельгия), "Вольфсберг", "Зальцбург" (обе - Австрия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Краснодар" (Россия), "Олимпиакос" (Греция)

Матчи 1/16 финала будут сыграны 18 и 25 февраля. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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