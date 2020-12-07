Сборная Украины и еще 54 команды получат соперников по отборочному этапу.

7 декабря в швейцарском Цюрихе пройдет жеребьевка отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки квалификации ЧМ-2022.

Жеребьевка квалификации ЧМ-2022: где смотреть по ТВ

Начало церемонии - в 19.00.

В связи с пандемией коронавируса жеребьевка будет проведена в онлайн-режиме.

В ходе жеребьевки 55 национальных сборных, включая сборную Украины, будут разбиты на десять отборочных групп. В пяти группах окажется по шесть команд, еще в пяти - по пять.

Жеребьевка квалификации ЧМ-2022

Онлайн-трансляция

В церемонии будут принимать участие два известных футболиста: экс-полузащитник сборной Италии Даниэле де России и бывший игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт.

При жеребьевке будут разведены сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.

Состав корзин для жеребьевки

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Корзина 5: Армения, Кипр, Фареры, Азербайджан, Эстония, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

В ходе европейской квалификации будет разыграно 13 путевок на ЧМ-2022. Напрямую на чемпионат мира выйдут 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах будет разыграно еще 3 путевки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь