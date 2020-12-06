Сборная Украины узнает соперников в квалификации на чемпионат мира.

В понедельник, 7 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе пройдет жеребьевка европейского отборочного турнира на чемпионатамира-2022.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки квалификации ЧМ-2022.

Начало церемонии - в 19.00 по киевскому времени.

Жеребьевка квалификации ЧМ-2022: где смотреть

В Украине транслировать жеребьевку будет телеканал "UA: ПЕРШИЙ". Трансляция в эфире ТВ начнется в 19.25.

Отметим, что церемония жеребьевки будет проходить в формате онлайн-режима в связи с пандемией коронавируса.

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

По итогам жеребьевки 55 сборных будут разбиты на пять групп по шесть сборных и пять групп по пять команд.

Сборная Украины попала во вторую корзину - известен полный состав корзин.

При жеребьевке будут разведены сборные Украины и России, Косово и России, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара, а также Армении и Азербайджана.

Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.

Всего от Европы на ЧМ-2022 выступят 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира выйдут 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах будет разыграно еще 3 путевки.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Автор: Антон Дударь