Заря продлила аренду двух футболистов Динамо

Богдан Леднев и Александр Тымчик доиграют сезон 2019-2020 в луганском клубе.

"Заря" договорилась с "Динамо" о продлении арендных соглашений хавбека Богдана Леднева и защитника Александра Тымчика до конца сезона 2019-2020.

Об этом сообщает zarya.lg.ua.

Аренда двух футболистов была рассчитана до 1 июня, однако в связи с паузой в сезоне чемпионат Украины придется доигрывать в июне и июле.

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Таким образом, клубы договорились о том, что Леднев и Тымчик останутся в "Заре" еще на два месяца.

В этом сезоне Леднев провел за "Зарю" 27 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. На счету Тымчика 3 ассиста в 28 матчах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бразильский футболист захотел вернуться в "Динамо".

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