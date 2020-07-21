Роналду побил рекорд Шевченко и принес Ювентусу победу над Лацио (видео)

Португалец отличился дублем в минувшем матче.

"Ювентус" в 34-м туре итальянской Серии А принимал "Лацио" - туринцы одержали победу со счетом 2:1.

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Дубль за три минуты оформил Криштиану Роналду - на 51-й португалец реализовал пенальти, а на 54-й замкнул передачу партнера. Гости сократили отставание усилиями Чиро Иммобиле, но спасти ничью не смогли.

Форвард "Ювентуса" записал на свой счет 50-й и 51-й голы в 61-м матче чемпионата Италии. Это позволило Роналду побить рекорд Андрея Шевченко - он быстрее всех преодолел отметку в 50 забитых мячей в Серии А, начиная с сезона-1994/95. Украинец сделал это за 68 матчей в составе "Милана".

Также 35-летний бомбардир стал первым футболистом в истории, который забил 50 или больше голов в Английской Премьер-лиге, Ла Лиге и Серии А.

"Ювентус" набрал 80 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. Команда опережает "Интер" на восемь пунктов. "Лацио" имеет 69 очков и остается четвертым.

"Ювентус" - "Лацио" - 2:1

Голы: Роналду, 51 (пенальти), 54 - Иммобиле, 84 (пенальти)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмси (Матюиди, 57), Бентанкур, Рабьо, Дуглас Коста (Данило, 57), Дибала (Ругани, 89), Роналду

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Луис Фелипе (Фальбо, 89), Ачерби, Лаццари (Моро, 90), Милинкович-Савич, Катальди (А. Андерсон, 75), Пароло, Дж. Андерсон (Вавро, 67), Кайседо (Адеканье, 66), Иммобиле

Предупреждения: Алекс Сандро, Бонуччи, Данило - Дж. Андерсон

Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Малиновский забил гол в ворота "Ювентуса".

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