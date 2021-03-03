Юрий Розанов / фото footballua.tv
В возрасте 59 лет перестало биться сердце авторитетного российского комментатора Юрия Розанова, который работал на украинском телеканале "Футбол" с 2012 по 2014 годы.
Об этом сообщил журналист Василий Уткин в Тwitter.
Розанов погиб после длительной борьбы с раком. Специалист работал на телевидении и радио, специализировался не только на футболе, но и на хоккейных матчах. Он озвучивал и был голосом известной компьютерной игры - футбольного симулятора FIFA.
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