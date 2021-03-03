Журналист не смог побороть онкологическое заболевание.

В возрасте 59 лет перестало биться сердце авторитетного российского комментатора Юрия Розанова, который работал на украинском телеканале "Футбол" с 2012 по 2014 годы.

Об этом сообщил журналист Василий Уткин в Тwitter.

Розанов погиб после длительной борьбы с раком. Специалист работал на телевидении и радио, специализировался не только на футболе, но и на хоккейных матчах. Он озвучивал и был голосом известной компьютерной игры - футбольного симулятора FIFA.

Читайте такжеНа погребальную церемонию отца Суркисов пришло множество известных личностей (видео)

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем