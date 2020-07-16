Снял побои в полиции: футбольного арбитра избили после матча украинских клубов

Юрий Иванов пострадал после матча Первой лиги "Агробизнес" - "Минай".

Скандальный эпизод произошел после матча 24-го тура Первой лиги Украины между "Агробизнесом" и "Минаем".

Как сообщает Telegram-канал "Бомбардир", после игры был избит арбитр матча Юрий Иванов.

Читайте также"Тоже живут в этой стране": вратарь Динамо призвал украинских арбитров к ответу перед болельщиками

Арбитра избили в судейской комнате. После этого он отправился в полицию снимать побои. Кто именно устроил расправу над рефери - не уточняется.

Матч "Агробизнес" - "Минай" завершился поражением хозяев со счетом 0:2. По ходу встречи арбитр показал игрокам "Агробизнеса" восемь желтых карточек, а также назначил в ворота команды пенальти.

Оба клуба ведут борьбу за выход в УПЛ. "Минай" (47 очков) занимает второе место в таблице Первой лиги, а "Агробизнес" (46) - третье.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в России арбитр ударил футболиста по лицу во время матча.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram