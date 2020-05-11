WADA передаст ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами

ФИФА получит данные о российских футболистах от WADA в конце мая.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передаст ФИФА новые факты об употреблении допинга российскими футболистами.

Доказательства были обнаружены в рамках расследования о допинге 298 спортсменов из России, передает Daily Mail.

Представитель ФИФА подтвердил изданию, что организация получит данные о российских футболистах от WADA в конце мая.

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Речь идет о как минимум 36 футболистах, в числе которых есть и игроки национальной сборной России.

В частности, источник сообщает, что одним из футболистов, который употреблял допинг, является полузащитник Руслан Камболов (на его счету 6 матчей за сборную). В июне 2015 года образец его мочи был заменен мочой другого спортсмена. Положительный тест футболиста был скрыт Московской антидопинговой лабораторией.

Напомним, в декабре 2019 года Россия на четыре года была отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный информатор WADA написал книгу про развал "допинговой империи Владимира Путина".