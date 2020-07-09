Умер легендарный футболист донецкого Шахтера

Владимир Сальков провел за команду более двухсот поединков.

На 84-м году жизни перестало биться сердце легендарного футболиста донецкого "Шахтера" Владимира Салькова.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В составе "горняков" Сальков провел 259 матчей и забил три гола на позиции защитника. Вместе с дончанами он стал обладателем Кубка СССР 1961-го и 1962-го годов.

Также Владимир Сальков работал вторым тренером в главной и олимпийской сборных СССР, возглавлял донецкий "Шахтер", московский "Торпедо", волгоградский "Ротор" и сборную Узбекистана.

В качестве тренера Салькову удалось привести "Шахтер" к серебряным и бронзовым медалям чемпионата СССР. В 1995-м году дончане под его руководством стали обладателями Кубка Украины.

УНИАН ранее сообщал о смерти легендарного защитника киевского "Динамо".

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