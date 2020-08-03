Еще один украинский футболист перешел в российский клуб (фото)

Экс-игрок "Олимпика" Виталий Балашов будет выступать за "Тамбов".

Украинский полузащитник Виталий Балашов подписал контракт с российским "Тамбовом".

Об этом сообщила пресс-служба "Тамбова".

Подробности контракта 29-летнего футболиста не разглашаются.

Предыдущие три сезона Балашов провел в составе донецкого "Олимпика". Ранее он также выступал за белорусскую "Ислочь", молдавский "Милсами", польскую "Вислу", украинские "Говерлу" и "Черноморец".

В прошедшем сезоне "Тамбов" занял 14-е место в РПЛ, избежав вылета из высшего дивизиона.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист похвастался наградами в России.

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