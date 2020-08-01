"Спасибо за признание": украинский футболист похвастался наградами в России (фото)

Артем Полярус сумел проявить себя во втором российском дивизионе.

Украинский полузащитник Артем Полярус получил несколько индивидуальных наград по итогам своего выступления в минувшем сезоне второго дивизиона чемпионата России за подмосковные "Химки".

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Фото призов футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

28-летний игрок был признан лучшим игроком, лучшим легионером и лучшим ассистентом ФНЛ. "Химки" с его участием заняли второе место и вышли в Российскую Премьер-лигу.

"Собрал трофеи. Спасибо за признание, ФНЛ", - подписал фото Полярус.

Полузащитник летом прошлого года отказался от перспектив выступать за "Александрию" в Лиге Европы и переехал в Россию.

В минувшем сезоне ФНЛ на счету Поляруса 26 матчей, 5 голов и 9 результативных передач.

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