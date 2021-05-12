Вирджил ван Дейк / фото REUTERS

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк не поможет сборной Нидерландов на Евро-2020.

Футболист, который восстанавливается после травмы колена, заявил, что не поедет на чемпионат Европы, передает Twitter Anfield Watch.

"Чувствую, что в физическом плане это правильное решение. Я решил не ехать на Евро и пройти финальный этап своей реабилитации в межсезонье. Все внимание будет на предсезонной подготовке с клубом", - сказал ван Дейк.

"Я думаю, что правильным будет набраться терпения и усердно поработать в межсезонье", - добавил он.

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"Мне очень неприятно пропускать чемпионат Европы и упустить возможность вывести свою страну на поле, но все складывается таким образом и я должен принять это", - также подчеркнул ван Дейк.

Напомним, защитник получил травму крестообразных связок еще в октябре.

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Автор: Антон Дударь