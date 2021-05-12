Вирджил ван Дейк не поедет на чемпионат Европы.

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк не поможет сборной Нидерландов на Евро-2020.

Футболист, который восстанавливается после травмы колена, заявил, что не поедет на чемпионат Европы, передает Twitter Anfield Watch.

"Чувствую, что в физическом плане это правильное решение. Я решил не ехать на Евро и пройти финальный этап своей реабилитации в межсезонье. Все внимание будет на предсезонной подготовке с клубом", - сказал ван Дейк.

"Я думаю, что правильным будет набраться терпения и усердно поработать в межсезонье", - добавил он.

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"Мне очень неприятно пропускать чемпионат Европы и упустить возможность вывести свою страну на поле, но все складывается таким образом и я должен принять это", - также подчеркнул ван Дейк.

Напомним, защитник получил травму крестообразных связок еще в октябре.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы.

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Автор: Антон Дударь