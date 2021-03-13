Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" считает, что эта процедура навязана "для галочки".

Форвард лондонского клуба "Кристал Пэлас" Вилфрид Заа был единственным кто не стал на колено перед стартовым свистком матча 28-го тура АПЛ против "Вест Бромвича". Он отказался поддерживать движение Black Lives Matter и сдержал свое обещание, которое публично заявлял в феврале 2021 года.

Лидер сборной Кот-Д'Ивуара не считает это правильным путем борьбы с расизмом. Пока все выполняли протокольную процедуру на газоне - Уилфрид позволил себе стоять.

Спортсмен впервые попал в основной состав своей команды с момента обещания, поскольку до этого залечивал травму. Таким образом, только сегодня была возможность проверить сдержит ли слово футболист.

Заметим, что "Кристал Пэлас" победил "Вест Бром" со счетом 1:0 благодаря голу забитому с пенальти в первом тайме.

🗣"I will continue to stand tall"



Wilfried Zaha becomes first Premier League player to not take a knee pic.twitter.com/1EKG1WMbyl — Football Daily (@footballdaily) March 13, 2021

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Автор: Будрин Артем