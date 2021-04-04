Команды так и не открыли счет в матче.

В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги "Минай" принимал "Колос" в Ужгороде.

Матч завершился без забитых голов.

Читайте также"Он ведет себя агрессивно": президент Колоса прокомментировал скандал с Селезневым (видео)Для "Миная" это был первый матч после отставки Василия Кобина.

"Минай" набрал 15 очков в 19 играх и занимает в УПЛ 13-е место. У "Колоса" - 30 очков в 20 играх и шестая позиция.

"Минай" - "Колос" - 0:0

"Минай": Попович, Сакив, Лопыренок, Матич, Пыняшко (Одуэньи, 82), Маембэ, Ткачук, Кожанов (Ахмедзаде, 88), Петрусенко, Шиндер (Милевский, 82), Нуриев

"Колос": Волынец, Кравченко, Петров, Гавриш, Черноморец, Милько, Ориховский (Нгамба, 78), Ильин (Данфа, 68), Чурко, Антюх (Смирный, 68), Лысенко (Хлебас, 78)

Предупреждения: Нуриев, Угочукву - Ильин, Петров, Данфа

Украинская Премьер-лига: 20-й тур

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Автор: Антон Дударь