Все решил шальной выстрел в "девятку" от Николая Кухаревича.

В рамках 16-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал в гости "Рух". Поединок завершился победой гостей со счетом 1:2.

В этом матче было все: автогол, волевая победа, удаления с обеих сторон, незабитый пенальти и гол на последней секунде.

Первый тайм выиграли хозяева благодаря автоголу вратаря "Руха" Романа Мисака. Однако во втором тайме паритет восстановил Даниил Кондраков. На 90-й минуте гости получили красную карточку. Арбитр удалил Марьяна Мысыка и назначили одиннадцатиметровый удар. Однако защитник "Колоса" Виталий Гавриш не переиграл голкипера. Через минуту удаление получил хавбек хозяев Даниил Костышин. На 96-й минуте Николай Кухаревич забил победный мяч ударом в дальнюю верхнюю девятку.

Колос - Рух - 1:2

Голы: Мисак, 35 (аг.) - Кондраков, 48, Кухаревич, 96

Нереализованный пенальти: Гавриш, 90 (вратарь)

"Колос": Волынец, Кравченко, Гавриш, Новак, Черноморец, Антюх (Данфа, 78), Богданов, Задоя (Милько, 53), Чурко (Ильин, 67), Ореховский (Костышин, 68), Лысенко (Исаенко, 78).

"Рух": Мисак, Зец, Белый, Стаменкович, Мысык, Карасюк, Федорчук, Климчук (Бойчук, 65), Притула (Кухарук, 46), Кондраков (Кухаревич, 65), Борячук (Глига, 90).

Удаление: Костышин, 91 - Мысык, 90, Федик, 92

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

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Автор: Будрин Артем