"Это беспредел": в Колосе возмутились судейством матча с Динамо (видео)

Арбитр Сергей Бойко назначил четыре пенальти за тайм и удалил игрока "Колоса".

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин и футболист команды Вадим Милько прокомментировали судейство в матче с "Динамо", который завершился победой киевлян со счетом 1:2.

Главный арбитр матча Сергей Бойко в этой встрече назначил четыре пенальти, еще один отменил, а также удалил игрока "Колоса". В роли его видеоассистента выступил Евгений Арановский.

"Эта шайка-лейка Арановский - Бойко и Бойко - Арановский. Это просто беспредел. Посмотрите, что с "Александрией", что сегодня. Работает та же связочка. Просто хочу сказать об одном моменте, который вы все можете пересмотреть. Он красноречиво свидетельствует, что было предубеждение. Смотрите, сколько Бойко принимает решение во время первого момента. Он хотел высосать то пенальти, когда отменил решение. Он смотрел минут пять, общался. Хотя было видно, что пенальти нет", - сказал Костышин в программе "Профутбол".

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"Мы "Колос", мы еще не можем играть с "Динамо" в меньшинстве, с VAR против нас, с Бойко, Арановским против нас. А что пацанам говорить? Понимаю, что они могут ошибаться. Но они смотрят видео, там же видно", - добавил тренер.

Он также отметил, что футболисты "Динамо" "с этого смеются, смотрят этот цирк".

"Конечно, крик души. Конечно, я буду хаять арбитров. Как их не хаять? Эти два чуда выслуживаются, да и все", - резюмировал Костышин.

Игрок "Колоса" Вадим Милько выразил мнение, что арбитр "убил" команду:

"Ты готовишься неделю, работаешь. Человек пришел, тебя за 90 минут убил, все твои старания получаются попусту. Ну это "Динамо", я все понимаю, конечно, но извините...".

"По поводу пенальти в наши ворота. Я арбитру сказал: "Ты еще свой момент найдешь", когда он VAR смотрел и не поставил пенальти. Это смешно, честно", - добавил он.

УНИАН ранее опубликовал обзор и полное видео матча "Динамо" - "Колос".

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