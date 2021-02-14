Днепряне обыграли "Ингулец", а Георгий Цитаишвили забил первый гол за "Ворсклу".

В заключительных матчах 14-го тура Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Ингулец", а "Рух" играл с "Ворсклой".

"Днепр-1" прервал серию из шести подряд поражений, одержав победу со счетом 2:0.

Благодаря этой победе днепряне набрали 11 очков и сравнялись с "Ингульцом". Команды занимают 11-е и 12-е места в таблице УПЛ.

"Днепр-1" - "Ингулец" - 2:0

Голы: Дуглас, 11, Довбик, 42

"Днепр-1": Юрчук, Дубинчак, Логинов, Дуглас, Тейлор, Чуже (Цуриков, 90+1), Пихаленок (Батагов, 90+1), Игнатенко, Назаренко (Гонсалвеш, 77), Когут (Ди Франко, 77), Довбик (Хобленко, 84)

"Ингулец": Крынский, Квасный, Ковалев, Павлов (Семенко, 46), Плохотнюк, Кучеренко, Шишка, Бартулович (Щедрый, 68), Запорожец (Билоцерковец, 87), Козак (Коваленко, 68), Сичинава (Мкомола, 87)

Предупреждения: Когут, Назаренко, Гонсалвеш - Квасный, Плохотнюк

Удаление: Плохотнюк, 89 (вторая желтая карточка)

Видео голов

"Рух" и "Ворскла" сыграли вничью - 1:1.

На гол хозяев в первом тайме полтавчане ответили после перерыва. Дебютный гол за "Ворсклу" забил арендованный у "Динамо" Георгий Цитаишвили.

У "Руха" - 10 очков и 13-е место в таблице УПЛ, у "Ворсклы" - 21 очко и пятая позиция.

"Рух" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Климчук, 17 - Цитаишвили, 52

"Рух": Бандура, Копына, Белый, Зец, Мысык, Карасюк, Климчук, Притула (Русин, 72), Федорчук, Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 26)

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Яворский, Ндиайе, Кане, Пуцлин, Тилль, Цитаишвили (Сапай, 90), Кулач (Щербак, 62), Степанюк (Луизао, 62)

Предупреждения: Зец, Белый - Ндиайе

Украинская Премьер-лига: 14-й тур

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Автор: Антон Дударь