"Робин Гуд": экс-футболист сборной Украины занялся стрельбой из лука на карантине (видео)
22:07, 30 апреля 2020Футбол
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Евгений Селезнев не смог усидеть дома во время пандемии.
Селезнев не сидит дома на карантине / фото: twitter.com/bursasporsk
Украинский футболист Евгений Селезнев решил не сидеть дома и занялся стрельбой из лука во время карантина.
Нападающий опубликовал видео меткого выстрела на своей странице в Instagram.
"Робин Гуд. Никогда не сдавайся", - написал 34-летний футболист.
В настоящий момент Евгений Селезнев выступает в Турции за "Бурсаспор". Сезон был остановлен, как большинство других футбольных турниров, из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал УНИАН, ранее Селезнев попробовал силы в боксе.
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