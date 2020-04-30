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"Робин Гуд": экс-футболист сборной Украины занялся стрельбой из лука на карантине (видео)

22:07, 30 апреля 2020
Футбол
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Селезнев не сидит дома на карантине / фото: twitter.com/bursasporsk

Нападающий опубликовал видео меткого выстрела на своей странице в Instagram.

"Робин Гуд. Никогда не сдавайся", - написал 34-летний футболист.

В настоящий момент Евгений Селезнев выступает в Турции за "Бурсаспор". Сезон был остановлен, как большинство других футбольных турниров, из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее Селезнев попробовал силы в боксе.

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