Подопечные Андрея Шевченко проведут первый матч в Лиге А.

3 сентября сборная Украины проведет свой первый матч в Лиге наций 2020-2021. Украинцы на "Арене Львов" будут принимать сборную Швейцарии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Швейцария.

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Начало встречи - в 21.45.

Сборная Украины

Сборная Украины поднялась в Лигу А по итогам выступления в прошлом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко смогли занять первое место в одной группе с командами Чехии и Словакии. По итогам четырех матчей украинцы набрали 9 очков.

Далее сборная Украины смогла успешно преодолеть квалификацию на Евро-2020. "Желто-синие" сенсационно заняли первое место в своей группе, набрав 20 очков в 8 турах и опередив Португалию, Сербию, Люксембург и Литву.

В отборе на Евро-2020 Украина не проиграла ни разу. Беспроигрышная серия команды насчитывает девять матчей.

Свой предыдущий матч украинская сборная проводила еще 17 ноября прошлого года, когда сыграла вничью против Сербии (2:2).

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Сборная Швейцарии

Сборная Швейцарии в дебютном розыгрыше Лиги наций уже выступала в Лиге А. Швейцарцы заняли первое место в одной группе с Бельгией и Исландией (9 очков в 4 играх), а затем в полуфинале проиграли Португалии (1:3), а в матче за бронзовые медали по пенальти уступили Англии (0:0 и 5:6).

Квалификацию на Евро-2020 сборная Швейцарии преодолела, заняв первое место в своей группе. Швейцарцы набрали 17 очков в 8 матчах и обошли Данию, Ирландию, Грузию и Гибралтар.

Свой последний на данный момент матч сборная Швейцарии провела 18 ноября, когда обыграла команду Гибралтара со счетом 6:1.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"У меня огромное уважение к тренеру Владимиру Петковичу за работу, которую он проводит в сборной Швейцарии. Команда очень и очень сильна. Она играет по одной системе с хорошей структурой. Уверен, будет очень тяжелый и интересный матч. Мы вызвали новичков. Кому-то из них я дам шанс сыграть против швейцарцев".

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович:

"Думаю, сборная Украины имеет небольшое преимущество из-за того, что команда тренировалась вместе перед игрой немного больше нас. Возможно, на бумаге мы и выглядим фаворитами, но все решится только на поле. Украина показывает европейский уровень футбола. Это она доказала в отборе на Евро-2020 и прошлой Лиге наций. Мои комплименты Андрею Шевченко".

История противостояний

Украина и Швейцария ранее встречались дважды. В памятном матче 1/8 финала ЧМ-2006 украинцы прошли швейцарцев по пенальти (0:0 и 3:0). А в 2010 году команды встречались в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Марлос, Супряга

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Аканджи, Эльведи, Бенито, Цубер, Джака, Эбишер, Варгас, Эмболо, Сеферович

Арбитр

Главным рефери поединка назначен Андреас Экберг из Швеции, который ранее уже работал на матчах украинских команд.

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Автор: Антон Дударь