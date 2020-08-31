Андреас Экберг будет судить игру во Львове.

На матче сборной Украины против Швейцарии в Лиге наций будет работать шведская бригада арбитров.

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Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Главным рефери поединка назначен Андреас Экберг. Ассистировать ему на линиях будут Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Резервный арбитр - Каспар Сьоберг.

Матч состоится во Львове 3 сентября. Начало - в 21.45.

Экберг уже обслуживал матчи украинцев. Он работал на поединке киевского "Динамо" против "Янг Бойз" (3:1) в квалификации Лиги чемпионов 26 июля 2017 года. Также швед судил матчи юношеской и молодежной сборных Украины.

Сборная Украины в Лиге наций: что нужно знать

Сборная Украины дебютирует в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20. Соперниками нашей сборной по группе будут Испания, Германия и Швейцария.

Команда Андрея Шевченко 3 сентября во Львове будет принимать Швейцарию, а 6 сентября сыграет на выезде с Испанией.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

Уже известно, в каких городах сборная Украины проведет свои домашние матчи в Лиге наций.

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Автор: Данил Слесь