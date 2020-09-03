Сборная Украины 3 сентября проведет первый матч в Лиге наций 2020-2021. Команда Андрея Шевченко встретится на "Арене Львов" со сборной Швейцарии.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Швейцария.
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Начало встречи - в 21.45.
Команды сыграют при пустых трибунах.
Украина - Швейцария: анонс матча Лиги наций
Сборная Украины дебютирует в Лиге А, тогда как швейцарцы играли в высшем дивизионе и в прошлом розыгрыше турнира. Соперниками украинской и швейцарской сборных по группе также будут Испания и Германия.
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Главным арбитром встречи назначен швед Андреас Экберг.
Лига наций, 1-й тур
Украина - Швейцария
Онлайн-трансляция матча
Сборной Украины из-за травм в этом матче не смогут помочь Виталий Буяльский и Николай Шапаренко.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем пообещал дать шанс "кому-то из новичков". Также он оценил сборную Швейцарии:
"У меня огромное уважение к тренеру Владимиру Петковичу за работу, которую он проводит в сборной Швейцарии. Эта команда очень сильно подняла свой уровень. Она очень сильна и играет в очень хороший футбол. В нынешней сборной Швейцарии Джака - один из ключевых игроков. Уверен, будет очень тяжелый и интересный матч".
Обе сборные свои предыдущие матчи проводили еще в ноябре прошлого года. Форма команд:
Накануне украинская сборная потренировалась на "Арене Львов".
Заявка сборной Украины на эту игру выглядит так:
вратари: Бущан, Пятов, Лунин
защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко
полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко
нападающие: Яремчук, Супряга, Мораес
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