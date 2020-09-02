Команда Андрея Шевченко проведет первый матч нового сезона турнира.

3 сентября в первом туре Лиги наций сезона-2020/21 на "Арене Львов" при пустых трибунах состоится поединок между сборными Украины и Швейцарии.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Швейцария.

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Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

В прямом эфире транслировать встречу украинской и швейцарской сборных будут телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина".

В 20.45 на "Футбол 1" начнется программа "Головна команда", в которой эксперты обсудят предстоящую игру.

Украина - Швейцария: перед матчем

Для сборной Украины это будет дебют в Лиге А, в которую команда Андрея Шевченко пробилась по итогам прошлого сезона турнира.

Украина и Швейцария ранее встречались дважды. В памятном матче 1/8 финала ЧМ-2006 украинцы прошли швейцарцев по пенальти (0:0 и 3:0). А в 2010 году команды встречались в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2.

Судить матч Украина - Швейцария будет рефери из Швеции.

Один из тренеров сборной Швейцарии не полетел во Львов - у специалиста был подтвержден коронавирус.

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Автор: Данил Слесь