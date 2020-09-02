Сборная Украины сыграет со швейцарцами во Львове / фото УАФ
3 сентября в первом туре Лиги наций сезона-2020/21 на "Арене Львов" при пустых трибунах состоится поединок между сборными Украины и Швейцарии.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Швейцария.
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Стартовый свисток прозвучит в 21.45.
В прямом эфире транслировать встречу украинской и швейцарской сборных будут телеканалы "Футбол 1" и ТРК "Украина".
В 20.45 на "Футбол 1" начнется программа "Головна команда", в которой эксперты обсудят предстоящую игру.
Украина - Швейцария: перед матчем
- Для сборной Украины это будет дебют в Лиге А, в которую команда Андрея Шевченко пробилась по итогам прошлого сезона турнира.
- Украина и Швейцария ранее встречались дважды. В памятном матче 1/8 финала ЧМ-2006 украинцы прошли швейцарцев по пенальти (0:0 и 3:0). А в 2010 году команды встречались в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2.
- Судить матч Украина - Швейцария будет рефери из Швеции.
- Один из тренеров сборной Швейцарии не полетел во Львов - у специалиста был подтвержден коронавирус.
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