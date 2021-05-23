Тренерский штаб сборной Украины имеет прекрасную возможность поэкспериментировать.

Сборная Украины 23 мая будет принимать сборную Бахрейна на ОСК "Металлист" в Харькове. Это первая товарищеская игра для "желто-синих" в этом году.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Бахрейн.

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Начало встречи - в 21.00.

Сборная Украины

Андрей Шевченко в этом матче не сможет рассчитывать на украинских легионеров, которые еще завершают сезоны в европейских чемпионатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрей Ярмоленко). Эта группа исполнителей присоединится к команде позже. А это значит, что игровую практику получат те, кто нечасто появляются на поле в форме национальной команды.

Конечно, тренерский штаб этот поединок рассматривает как поле для экспериментов. А это крайне важно в преддверии Евро-2020. В этом противостоянии будут прежде всего тестироваться определенные тактические наработки, а результат уходит на пятый план. Вероятно, игровые минуты получит вратарь Андрей Пятов, чтобы приблизиться к сотне поединков в графе "количества проведенных матчей за сборные".

Так или иначе, в лагере наших ребят царит великолепная атмосфера и не зависимо от результата матча основная часть подготовки к Евро-2020 еще впереди.

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Сборная Бахрейна

Интересно, что Шевченко на своей предматчевой прес конференции отметил, что у него мало информации по Бахрейну. Тренирует Бахрейн португалец Элиу Соуза, который работал и с клубами, и со сборными выше уровня. 51-летний специалист возглавлял в прошлом "Виторию", "Спортинг Ковильян" и молодежную сборную Португалию.

Бахрейн занимает 99-е место в рейтинге ФИФА. В последних десяти поединках Бахрейн одержал семь побед, одну ничью и потерпел два поражения.

Кто не сыграет?

Сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. А также Виталий Буяльский, у которого диагностировали трещину в ступне. Виктор Корниенко заболел ангиной.

Ориентировочный состав Украины

Украина: Пятов, Тимчик, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Макаренко, Бондаренко, Шапаренко, Довбик, Марлос, Зубков

Арбитр

Матч будет судить чешский арбитр Павел Орел.

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Автор: Артем Будрин