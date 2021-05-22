Артем Беседин / фото REUTERS
23 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Бахрейна. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Бахрейн.
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Украина - Бахрейн: где смотреть матч
Стартовый свисток прозвучит в 21.00.
Прямую трансляцию противостояния сборных можно будет посмотреть на телеканале "Украина".
Также трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Заметим, что ранее в истории команды Украины и Бахрейна между собой не играли.
Сборная Украины: что нужно знать о подготовке к Евро-2020
- Перед чемпионатом Европы сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. А также Виталий Буяльский, у которого диагностировали трещину в ступне.
- В спарринге против Бахрейна тренерский штаб не сможет рассчитывать на украинских легионеров, которые еще завершают сезоны в европейских чемпионатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрей Ярмоленко). Эта группа игроков присоединится к команде позже.
- В лагере "желто-синих" царит замечательная атмосфера, коллектив Андрея Шевченко в Харькове в хорошем настроении продолжает подготовку к Евро-2020.
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