Лидера чемпионата Турции по футболу отстранили от участия в еврокубках
Турецкий клуб "Трабзонспор" отстранен от участия в еврокубковых турнирах на один сезон решением УЕФА.
Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
"Трабзонспор" наказан за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Дисквалификация распространяется либо на следующий сезон, если "Трабзонспор" сможет пробиться в еврокубки, либо на сезон 2021-2022.
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Отмечается, что еще в 2016 году УЕФА дал турецкому клубу время, чтобы исправить ситуацию с нарушением финансового фэйр-плей. Однако "Трабзонспор" не выполнил условия подписанного "мирового соглашения" - клуб не соответствует требованиям безубыточности.
После 26 туров "Трабзонспор" лидирует в чемпионате Турции, набрав 53 очка и опережая "Истанбул Башакшехир" по дополнительным показателям.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА утвердил окончательный вердикт по дисквалификации футболиста "Динамо" Артема Беседина.
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