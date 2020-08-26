Футболист Шахтера вошел в сборную сезона Лиги Европы

Донецкая команда вышла в полуфинал турнира.

УЕФА представил сборную лучших игроков Лиги Европы сезона-2019/20.

Читайте такжеГлавный тренер Севильи заплакал после победы в финале Лиги Европы (фото)

Об этом сообщил официальный Twitter турнира.

В символическую команду вошли 23 футболиста, один из которых - полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон.

В минувшем розыгрыше турнира 32-летний бразилец провел шесть матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Сборная сезона ЛЕ:

Вратари: Ханданович ("Интер"), Буну ("Севилья"), Йонсон ("Копенгаген");

Защитники: Регилон, Хесус Навас, Кунде (все - "Севилья"), де Врей ("Интер"), Коади ("Вулверхэмптон"), Та ("Байер");

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Фред (оба - "Манчестер Юнайтед"), Банега ("Севилья"), Хаверц ("Байер"), Тайсон ("Шахтер"), Барелла, Брозович (оба - "Интер"), Фрай ("Базель");

Нападающие: Лукаку, Мартинес (оба - "Интер"), Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Окампос, Мунир, де Йонг (все - "Севилья").

Лига Европы: итоги розыгрыша

Донецкий "Шахтер" вышел в полуфинал турнира. На этой стадии команда Луиша Каштру была разгромлена "Интером" со счетом 0:5.

"Интер" в финале турнира уступил испанской "Севилье" со счетом 2:3.

"Финал восьми" Лиги Европы проходил с 10 по 21 августа в Германии - в таком формате победитель турнира определялся впервые.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь