Турецкий клуб досрочно разорвал арендное соглашение с игроком Динамо

Жерсон Родригес в "Анкарагюджю" угодил в скандал.

Нападающий сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес покинул турецкий "Анкарагюджю", за который выступал на правах аренды.

Об этом сообщил официальный сайт "Анкарагюджю".

Руководство клуба досрочно расторгло контракт с Родригесом вследствие нарушения игроком дисциплины.

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Данное решение принято после того, как Родригес подрался с одноклубником Анте Кулушичем перед матчем против "Галатасарая" и был исключен из состава.

Футболисты "Анкарагюджю" поддержали решение руководства клуба.

Родригес провел за турецкий клуб 11 матчей, в которых забил 6 голов (4 - с пенальти) и сделал 2 ассиста.

Контракт футболиста с "Динамо" рассчитан до 2024 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард сборной Украины отличился голом за турецкий клуб в третьем матче подряд.

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