Эдуард Соболь помог "Брюгге" одержать разгромную победу.

Украинский защитник Эдуард Соболь отличился дебютным голом в составе бельгийского "Брюгге".

Читайте такжеФутболист сборной Украины забил гол-шедевр на первой минуте и оформил дубль за полтайма (видео)Соболь помог "Брюгге" разгромить "Зюлте-Варегем" в матче 29-го тура чемпионата Бельгии - 3:0.

На 37-й минуте матча Соболь пробежал с мячом до штрафной, первым ударом не сумел пробить вратаря, но сам же сыграл на добивании.

В нынешнем сезоне на счету украинца 1 гол и 3 результативные передачи в 27 матчах за клуб.

Ранее он забивал за "Брюгге" только в товарищеском матче.

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Автор: Антон Дударь