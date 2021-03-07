Эдуард Соболь раньше не забивал за Брюгге в официальных матчах / фото twitter.com/clubbrugge
Украинский защитник Эдуард Соболь отличился дебютным голом в составе бельгийского "Брюгге".
Читайте такжеФутболист сборной Украины забил гол-шедевр на первой минуте и оформил дубль за полтайма (видео)Соболь помог "Брюгге" разгромить "Зюлте-Варегем" в матче 29-го тура чемпионата Бельгии - 3:0.
На 37-й минуте матча Соболь пробежал с мячом до штрафной, первым ударом не сумел пробить вратаря, но сам же сыграл на добивании.
В нынешнем сезоне на счету украинца 1 гол и 3 результативные передачи в 27 матчах за клуб.
Ранее он забивал за "Брюгге" только в товарищеском матче.
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