Известного арбитра ФИФА задержали в доме с наркотиками, оружием и проститутками (видео)

Cлавко Винчич утверждает, что оказался в такой компании случайно.

Действующий арбитр ФИФА Славко Винчич оказался в числе 35 человек, которые были задержаны в коттедже пригорода Биелины в Боснии и Герцеговине.

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Об этом сообщает портал Večer.

Спецназ ворвался в дом, где проходила вечеринка. На месте были обнаружены 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, бронежилеты и деньги в разной валюте. В компании были проститутки, одна из которых и являлась целью спецоперации - Тияна Максимович. Девушку подозревают в сутенерстве и торговле людьми.

16 человек были арестованы по подозрению в торговле оружием и наркотиками. Эта операция не касалась Винчича, но он был задержан вместе с остальными и доставлен в полицейский участок, после чего арбитра отпустили.

Славко Винчич сразу вернулся на родину в Словению, после чего прокомментировал ситуацию:

"Я оказался в коттедже случайно. У меня свой бизнес, по вопросам которого я посещал Боснию и принял приглашение на ужин. Это была моя самая большая ошибка в жизни, о чем я сожалею. Я не имею никакого отношения к этим людям, как и мои деловые партнеры. Нам отвезли в полицию и допросили в качестве свидетелей. Когда стало понятно, что мы не знаем этих людей, нам позволили уехать".

Ассоциация футбольных арбитров Словении поддержала Винчича, поэтому ему не грозят санкции.

Славко Винчич является арбитром ФИФА в последние десять лет. В 2012-м году он работал на матчах чемпионата Европы в Польше и Украине. Также на счету словенца ряд топ-матчей в Лиге чемпионов, включая поединок "Манчестер Сити" с "Шахтером" в нынешнем сезоне, который завершился со счетом 1:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Челси" подозревается в изнасиловании.

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