Рефери утверждают, что тренер вел себя грубо и невежливо.

Четвертый арбитр матча 15-го тура УПЛ "Львов" - "Колос" Николай Кривоносов готовит иск в суд после конфликта с главным тренером львовян Виталием Шумским.

Напомним, что главный судья показал тренеру желтую карточку за требование говорить на украинском. По окончании поединка наставник "Львова" заявил, что главный арбитр Виктор Копиевский наказал его за указание в адрес четвертого судьи Кривоносова с требованием говорить на государственном языке.

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Рефери матча уже написали объяснение эпизоду в Комитет арбитров. Эти документы теперь идут в КДК УАФ.

Об этом сообщает "Бомбардир".

По версии арбитров, предупреждение Шумский получил за системные замечания в грубой форме арбитрам и публичные претензии на протяжении игры. Теперь Кривоносов собирается подавать иск в суд за клевету со стороны Шумского.

"Львов" - "Колос": итоги матча

"Колос" одержал победу в матче со счетом 2:0 благодаря дублю воспитанника "Динамо" Павла Ореховского.

"Колос" набрал 22 очка и занимает шестое место в таблице УПЛ, а у "Львова" - 12 очков и десятая позиция.

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Автор: Будрин Артем