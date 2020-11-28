Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями относительно технического поражения для сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.
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Специалист высказался в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
"Действительно, очень тяжело, потому что есть такое понятие, как фэйр-плей. Результат матча должен определяться на поле. К сожалению, мы оказались в такой ситуации и было принято такое решение. Я не собираюсь его обсуждать, правильное оно или нет. Есть органы, которые должны заниматься этим", - сказал Шевченко.
Тренер добавил, что у сборной Украины были футболисты, чтобы выйти на поле:
"Я, как бывший игрок, тренер национальной команды, футбольный человек, считаю, что такие матчи должны решаться на поле. Сборная Украины была готова к этому. Команда приехала тем составом, который мы могли собрать на тот момент.
У нас были негативные тесты у большинства игроков. Их было достаточно, чтобы провести матч".
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Еще до решения УЕФА стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение. После решения в УАФ подтвердили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
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