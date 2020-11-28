Наставник украинской сборной считает решение УЕФА нарушением фэйр-плей.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями относительно технического поражения для сборной Украины за матч Лиги наций против Швейцарии.

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Специалист высказался в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"Действительно, очень тяжело, потому что есть такое понятие, как фэйр-плей. Результат матча должен определяться на поле. К сожалению, мы оказались в такой ситуации и было принято такое решение. Я не собираюсь его обсуждать, правильное оно или нет. Есть органы, которые должны заниматься этим", - сказал Шевченко.

Тренер добавил, что у сборной Украины были футболисты, чтобы выйти на поле:

"Я, как бывший игрок, тренер национальной команды, футбольный человек, считаю, что такие матчи должны решаться на поле. Сборная Украины была готова к этому. Команда приехала тем составом, который мы могли собрать на тот момент.

У нас были негативные тесты у большинства игроков. Их было достаточно, чтобы провести матч".

Техническое поражение сборной Украине: главное

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Автор: Данил Слесь