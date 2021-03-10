Французские болельщики психологически давят на соперника.

Ультрас чемпионов Франции ПСЖ накануне поединка Лиги чемпионов против "Барселоны" разместили неприличный баннер в адрес жены лидера испанского клуба Жерара Пике - всемирно известной колумбийской поп-певицы Шакиры.

Об этом сообщает Eurosport.

Болельщики парижского клуба напечатали на полотне лозунг "Шакира из Ла-Жункеры".

Заметим, что Ла-Жункера - это городок, расположенный в Каталонии, на границе Испании и Франции. Он известен тем, что там один из крупнейших домов разврата в Европе. Отмечалось, что многие люди, стремившиеся побывать в этом борделе, приезжали даже из Франции.

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ПСЖ - "Барселона" : перед матчем

Первая встреча команд состоялась 16 февраля и завершилась разгромной победой ПСЖ со счетом 4:1.

"Барселона" и ПСЖ ранее четырежды пересекались в плей-офф Лиги чемпионов (трижды - в четвертьфинале и один раз - в 1/8 финала). Трижды победителями из дуэлей выходили каталонцы. Последняя и самая памятная встреча команд состоялась в 2017 году, когда после 0:4 в гостях "Барселона" победила 6:1 дома.

Французский молодой форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось оформить хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в рамках Лиги чемпионов.

Неймар пропустит матч против своей бывшей команды. Он продолжает лечить свою травму.

Судить матч будет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.

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Автор: Будрин Артем