"Шахтер унижен и оскорблен": дочь Лобановского поддержала назначение Луческу в Динамо

Светлана Лобановская высказала свое мнение о приходе Мирчи Луческу в "Динамо".

Дочь легендарного Валерия Лобановского Светлана поделилась своим мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

Об этом она сказала в интервью "Футбольному клубу".

"Футбол достаточно прагматичен. Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто. Всех рассудит время. И результаты выступления команды", - сказала Лобановская.

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"Какие к Луческу претензии по сути? Их нет и быть не может. Возраст? Так и Лобановского многие списывали после возвращения с Ближнего Востока. А этот "пожилой" команду до полуфинала Лиги чемпионов довел. Он ушел, дали дорогу молодым. Кто-нибудь из них хотя бы близко подобрался к папиным достижениям?! То-то и оно", - подчеркнула дочь легендарного тренера.

Она также прокомментировала позицию "Шахтера", представители которого критикуют приход Луческу в "Динамо":

"Это, по меньшей мере, странно. Такое впечатление, что "Шахтер" унижен и оскорблен решением Мирчи принять "Динамо". Еще совсем недавно переход Мораеса из киевского клуба в донецкий представлялся в совершенно противоположном свете. А тут прямо шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывел "Шахтер" на его нынешние высоты... Знаете, а ведь именно эта позиция донецкой стороны, кажется, подтверждает, что Игорь Суркис сделал правильный выбор! По крайней мере, "Шахтер", судя по всему, уже не чувствует себя столь комфортно, как раньше".

Напомним, Луческу был объявлен главным тренером "Динамо" 23 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее Игорь Суркис высказался о приглашении Мирчи Луческу, подчеркнув, что не забирал его из "Шахтера".

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